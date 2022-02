Compleanno Milinkovic, gli auguri di Immobile per il Sergente - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di festa in casa Lazio. Oggi Sergej Milinkovic-Savic spegne 27 candeline e adesso spera di festeggiare il giorno del suo compleanno al meglio, magari con un suo gol contro il Napoli o addirittura una vittoria nella partita odierna. Dopo gli auguri della società non tardano ad arrivare quelli del suo compagno di squadra Ciro Immobile. I due hanno un rapporto speciale sia in campo, essendo Milinkovic l'assistman più prolifico del capitano con 22 passaggi vincenti, ma anche fuori dal rettangolo verde. In occasione del compleanno Ciro Immobile ha postato sulle proprie stories di Instagram uno scatto tra il centravanti e il centrocampista scrivendo: "Tanti auguri Sergente".