Lazio, buon compleanno a Sergej Milinkovic: gli auguri della società - FOTO

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giornata speciale quella del 27 febbraio per Sergej Milinković-Savić. Per il Sergente della Lazio oggi è il giorno del suo compleanno nel quale spegne 27 candeline. Il centrocampista serbo sta facendo la storia con l'aquila sul petto, proprio in questa stagione è diventato il centrocampista più prolifico della Lazio superando un big della storia come Pavel Nedved. Attualmente i numeri in campionato fanno impazzire qualsiasi amante del calcio, 8 gol e 8 assist: un leader vero e proprio. Milinkovic si è reso sempre più imprescindibile per la sua Lazio, i numeri lo confermano. La squadra non può fare a meno di lui, tra colpi di tacco, giocate pazzesche ed eleganza il centrocampista è un vero asso nella manica. Ecco che primi fra tutti ad arrivare sono gli auguri della società che sui social scrive: "Tanti auguri di buon compleanno a Sergej. Il Sergente spegne oggi 27 candeline".