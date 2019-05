Italia, Acerbi convocato: "Il lavoro paga sempre!" - FOTO

Ieri con Torino - Lazio Acerbi ha toccato quota cinquanta presenze stagionali in biancoceleste. Il Leone però continuerà a lavorare perché è arrivata la bella notizia della convocazione con l’Italia. Su Instagram il difensore ha espresso tutta la sua gioia, postando una foto con la maglia azzurra accompagnata dalla frase: “Alla fine il duro lavoro paga sempre”. Uno stakanovista come lui ha tutte le ragioni per poterlo scrivere.

ITALIA, DUE GIOCATORI DELLA LAZIO CONVOCATI

LAZIO, LOTITO PARLA AI PREMI USSI

TORNA ALLA HOME PAGE