Italia, Immobile esulta sui social e i compagni: “Bravo Cirù” - FOTO

“Avanti azzurri, grande prova di carattere in un campo non facile. Felice per il gol, mi mancava tanto. La strada è quella giusta”. Dopo le sue dichiarazioni nel post Finlandia - Italia, anche su Instagram Immobile ha rimarcato l'importanza della sua rete di ieri sera. Due anni di digiuno che avranno anche attirato critiche - e insulti - di diversi tifosi italiani, ma che non hanno scalfito la sua importanza nello spogliatoio azzurro. Compagni, amici e famiglia l'hanno sempre sostenuto. Ieri i commenti sotto il suo post di Armini, Izzo, Zaza e Rocco Hunt lo confermano: “Bravo Cirù”, ne è il sunto. Bravo Ciro, ora il bomber della Lazio ha ritrovato la serenità che gli mancava da tempo.

