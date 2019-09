Lazio, Milinkovic da record: è primo per passaggi chiave in Serie A

È rimasto a Roma, si è rimboccato le maniche e si è ripreso la Lazio. Non che l'avesse mai persa, ma dopo una stagione un po' sottotono Milinkovic ha sfornato due ottime prestazioni nelle prime di campionato. Prestazioni alla Sergej, come aveva abituato. Se con la Serbia non ha ancora avuto la possibilità di mettersi in luce, con la maglia biancoceleste è da record. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i suoi tocchi risultano essere determinanti per il gioco della Lazio. Nella classifica della Lega Serie A è in cima per quanto riguarda i passaggi chiave. Non assist, ma traiettorie in grado di creare ghiotte occasioni da gol. Ben 5, nelle prime due giornate. Solamente Orsolini del Bologna è riuscito a stargli dietro. Contro la Sampdoria ha inventato una parabola pazzesca, poco da dire. Oltre alle grandi doti fisiche, è primo per duelli aerei vinti con una media di 5,5 a partita, Milinkovic può vantare una tecnica sopraffina. Lui è il top player di questa Lazio, un gigante dai piedi fatati.

