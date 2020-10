Lazio, Adekanye rigenerato. Su Instagram il post motivazionale: "Mente positiva" - FT

Tra i vari attaccanti del rooster biancoceleste, Inzaghi può fare affidamento anche su Bobby Adekanye. Nonostante la giovane età e la poca esperienza, l'ex Liverpool ha dimostrato di avere stoffa e la sua freschezza può essere importante a partita in corso. Per questo, dopo un periodo in cui si pensava potesse partire, il mister ha deciso di tenerlo in rosa.

SENSAZIONI POSITIVE - Bobbygol, diventato ormai la mascotte del tifo laziale, non ha potuto partecipare alla preparazione pre stagionale per alcuni problemi fisici, ma ora sembra tutto rientrato e, addirittura, il calciatore sembra essersi rigenerato. Su Instagram, infatti, il numero 34 ha scritto: "Mente positiva, sensazioni positive, vita positiva". Bobby suda e lavora, sempre con il sorriso, aspettando il suo momento.