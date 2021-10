Lazio, Alberto Moreno esulta come Luis Alberto che apprezza: "La Tribù" - FOTO

Luis Alberto e Alberto Moreno sono amici di vecchia data. I due calciatori e le rispettive consorti sono soliti frequentarsi quando gli impegni dei rispettivi club lo consentono. Cene e vacanze in compagnia all'insegna del divertimento e dell'amicizia. Ieri sera il terzino del Villarreal è andato in gol nella vittoria per 4-1 ai danni dello Young Boys. Il giocatore ha esultato alzando le mani al cielo e formando una sorta di piramide. Un'esultanza che in casa Lazio conoscono bene perché è quella fatta da Luis Alberto contro lo Spezia. Il Mago spiegò sui social la sua esultanza sulle note della canzone "Millones" del cantante spagnolo Camilo. Il gesto da lui mimato ricorda a grandi linee una tenda è un simbolo che rappresenta la sua amicizia con Albert Moreno (centrocampista del Villarreal) e Josè Campana (centrocampista del Levante), si definiscono una tribù. Anche la scelta della canzone non è casuale. E' stata la canzone della loro estate spesso riportata nelle storie social dei tre amici e che hanno cantato insieme al concerto del cantante a Valencia proprio questa estate, si sono scelti fra un milione di persone questo il senso del testo. Luis ha postato una storia che immortala Alberto Moreno esultare accompagnata dal messaggio: "Grande il mio hermanito. Te quiero. La Tribù".