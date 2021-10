Lazio, Basic indica la via: "Andiamo avanti insieme"

La Lazio pareggia allo scadere contro l'Atalanta per 2-2. Un risultato che sta stretto a tutta la squadra per la prestazione che i biancocelesti hanno messo in campo. A partecipare alle reti oltre a Pedro e Immobile è stato anche Toma Basic. Il neo acquisto della Lazio quando viene schierato da titolare o da subentrante riesce comunque a colorare la scena per i suoi ottimi inserimenti offensivi. Non a caso arriva da lui l'assist vincente per il gol di Ciro Immobile. Come di consueto dopo una partita i ragazzi si fanno sentire sui social e uno tra questi è anche Basic che sul proprio Instagram ha scritto: "Andiamo avanti insieme! Forza Lazio".