Lazio, Correa è ad Amalfi: la cena prima del ritorno a Roma - FOTO

Correa è in meritata vacanza, almeno fino a questa sera. L'argentino ha chiuso il proprio ritiro ad Auronzo di Cadore laureandosi miglior marcatore della squadra con 10 reti. Un trend che va a confermare quello del finale della passata stagione, e che fa ben sperare i tifosi biancocelesti per il futuro. Intanto, dunque, El Tucu ha scelto di godersi i 3 giorni liberi che mister Inzaghi ha lasciato ai suoi ragazzi in Campania. Più precisamente ad Amalfi. Come riporta amalfinotizie.it, ieri sera il numero 11 biancoceleste ha cenato al ristorante “Gemma” per chiudere al meglio la propria esperienza nella costa Amalfitana. Poi foto di rito con lo staff del locale, prima del ritorno a Roma previsto per quest'oggi. E pensare che, vicino ad Amalfi, un altro grande club lo ha corteggiato con insistenza questa estate: il Napoli. I partenopei hanno ricevuto un secco no sia dalla Lazio che da Correa, di lasciare la Capitale non se ne parla. Domani El Tucu si ritroverà a Formello insieme al resto dei compagni, in Campania ha deciso di passare solo le vacanze.

