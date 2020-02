Lazio, Correa torna al gol ed esulta: "Felice e va bene così"

Joaquin Correa è tornato. L'argentino ha ritrovato la via del gol che mancava dalla sfida con il Lecce dello scorso 10 novembre. Messi da parte i problemi fisici, il numero undici biancoceleste è tornato a trascinare l'attacco di Inzaghi. Un gol fondamentale che lo fa salire a sette nella classifica marcatori e lo avvicina ancora di più alla doppia cifra. Il Tucu ha affidato ai social la sua gioia: "Felice per i 3 punti. Felice per la Lazio. Felice per il gol. Felice. E va bene così". I compagni di squadra lo hanno riempito di complimenti nei commenti per caricarlo in vista del rush finale del campionato che potrebbe dipingersi di un tricolore inaspettato.