Lazio, Dazn lancia sondaggio per la sua top 11: tra le opzioni 5 biancocelesti - FOTO

Si è concluso il secondo weekend di Serie A, è tempo di tirare le somme per decretare i migliori in campo di tutte le squadre. La Lazio è reduce dalla seconda vittoria consecutiva, i numeri dei biancocelesti non sono passati inosservati tanto da essere coinvolti nell'ennesimo sondaggio. A lanciarlo questa volta è Dazn sul suo profilo Instagram, attivando la votazione nelle storie per decretare la Top 11 della settimana. Tra le opzioni ci sono 5 biancocelesti. Per la difesa Francesco Acerbi si contende il posto con Luperto, per i terzini la scelta è tra Hysaj e Cambiaso, per il centrocampo è tra Luis Alberto e Felipe Anderson, infine per l’attacco è duello tra Ciro Immobile e Tammy Abraham. Via alla votazione!

