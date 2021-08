Calciomercato Lazio, anche il Real Oviedo su Jony: le ultime

CALCIOMERCATO - Poco più di 24h e il calciomercato si concluderà, la Lazio è al lavoro non solo in entrata ma anche in uscita. Parecchi sono gli esuberi ancora da piazzare e si stanno valutando le varie proposte. Jony è uno di questi, l’esterno ha un contratto in scadenza nel 2023 con i biancocelesti e non rientra nei piani di Sarri. Su di lui si è fatto avanti lo Sporting Gijon ma nelle ultime ore dalla Spagna è spuntata una nuova pretendente. Secondo Goldigital, sul giocatore ci sarebbe anche il Real Oviedo. Il club spagnolo avrebbe il ruolo scoperto poiché due nuovi acquisti non convincerebbero l'allenatore e per questo starebbero virando sul biancoceleste, garantendo quindi a Jony la titolarità sin da subito. Questo potrebbe essere l’ago della bilancia per la decisione dell’esterno, allo Sporting Gijon non possono garantirgli la titolarità piena e inoltre ci sarebbe il problema della riduzione dell’ingaggio. Il giocatore stava anche discutendo la rescissione e con i capitolini. Sono attese novità nelle prossime 24 ore.

