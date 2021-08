Calciomercato Lazio, Kostic o Zaccagni? Mattia sogna il sorpasso

A poco più di 24 ore dalla fine del mercato, la Lazio è vicina a sciogliere l'ultimo nodo riguardante la campagna acquisti: quello relativo al rinforzo in attacco dopo la partenza di Correa. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la questione è da dividersi tra Mattia Zaccagni e Filip Kostic, con il serbo che rimane al momento l'obiettivo numero uno come testimonia anche l'offerta da 18 milioni di euro fatta recapitare all'Eintracht Francoforte nella notte. Mentre Tare lavora sul fronte estero, però, Lotito ha avuto una serie di telefonate con il patron dell'Hellas Verona Setti, per tutelarsi nel caso in cui la trattativa con i tedeschi non vada a buon fine: ecco perché Zaccagni può ancora sognare il sorpasso su Kostic nell'ultimo sprint di questo mercato estivo, sulla base di un accordo intorno ai 10 milioni di euro con il club e di oltre un milione a stagione di ingaggio per il giocatore. D'altronde, Kostic vuole fortemente la Lazio e lo ha dimostrato anche all'Eintracht, mentre i biancocelesti hanno lasciato in stand-by il tesseramento di Kamenovic per tenere libero uno slot per giocatori extracomunitari. Zaccagni o Kamenovic, due profili non totalmente interscambiabili ma che in questo momento rappresentano il vero dubbio della fine dell'estate della Lazio.