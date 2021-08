Nazionale, Mancini: “Non ci sono gerarchie. E su Lazzari…”

Si è appena conclusa la conferenza stampa del Ct della Nazionale, Roberto Mancini. L’Italia questo weekend sfiderà la Bulgaria per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 che si disputeranno in Quatar. Tra i convocati ci sono anche dei biancocelesti, si tratta dei campioni d’Europa Ciro Immobile e Francesco Acerbi e Manuel Lazzari. A causa di un infortunio quest’ultimo non presenzierà con la Nazionale, si sta provvedendo al suo sostituto. Il ct si è espresso in merito nel corso della conferenza.

GERARCHIE- “Gerarchie? No, non abbiamo gerarchie. Prima ho ringraziato tutti i ragazzi, anche quelli che hanno giocato le qualificazioni. Noi dobbiamo avere in campo i giocatori che stanno meglio e ci sono giocatori che fanno parte di questo gruppo dal primo giorno. Chi è qui ora è giusto che sia qui. Ci sono tre partite, vedremo di volta in volta. Lazzari non è venuto per un problema e stiamo valutando di chiamare Calabria. Ma non è solo lui, valutiamo anche altri ragazzi ma non possiamo chiamarne 40. Calabria sta giocando bene da diverso tempo e rientra nel nostro giro anche se l'abbiamo chiamato una sola volta, ora probabilmente lo chiameremo. Ma ce ne sono anche altri”.

