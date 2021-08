Lazio, la Uefa Europa League omaggia Immobile e lancia un sondaggio - FOTO

Il campionato è ripreso da solo due settimane e Ciro Immobile non si perde in chiacchiere, fa i fatti e si conferma grande protagonista di queste due giornate. Ha segnato alla prima contro l’Empoli e si è riconfermato contro lo Spezia con una tripletta. Tra poco riprenderà anche l’Europa League e grandi sono le aspettative su di lui. Sul profilo Twitter ufficiale la Uefa Europa League omaggia il bomber biancoceleste e lancia un sondaggio: “Capocannoniere in Europa League questa stagione sarà…”

Ciro Immobile ️️️



Top scorer in the Europa League this season will be _________.#UEL pic.twitter.com/6PJGRoOoW9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 28, 2021

