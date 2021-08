Lazio, Mimun: "Sosta importante per accordare al meglio la difesa"

Il campionato è iniziato da sole due giornate ma è già tempo di pensare alle Nazionali. La Serie A, come tutti gli altri campionati, si ferma e questo primo stop sarà utile alle società per chiudere la finestra di mercato e anche per lavorare su quanto visto in queste prime due uscite. Anche la Lazio di Mauirizo Sarri da mercoledì sarà di nuovo a lavoro in vista dei prossimi impegni. Questo il commento del direttore del Tg5 Clemente Mimun: "La sosta per la nazionale potrebbe essere utile alla Lazio per accordare meglio la difesa e cementare uno spirito di squadra che si vede già".

