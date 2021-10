Lazio, festa a sorpresa per Marusic: la fidanzata lo sorprende - FOTO

Giornata di festa per Marusic. Non solo la vittoria della Lazio arrivata contro l'Inter, il terzino biancoceleste oggi spegne 29 candeline. In occasione dell'evento, la fidanzata Milica ha organizzato per Marusic una festa a sorpresa. Il montenegrino al rientro dopo la partita ha trovato due grandi palloncini d'oro con scritto 29, e tanti ancora con i colori della Lazio: biancocelesti. Di seguito la foto postata da Milica nelle sue Instagram Stories: "Buon compleanno, ti amo".