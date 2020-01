Lazio, Gaia Lucariello senza fiato: "Che scenografia meravigliosa..." - FOTO

Il derby è andato, un pareggio che non decreta sconfitti. Gli 11 biancocelesti in campo non hanno offerto la miglior prestazione, mentre il dodicesimo sugli spalti è stato come al solito esemplare. Una scenografia da togliere il fiato, ancora una volta la stracittadina giocata tra le tifoserie è risultata una lotta impari. Anche la dolce metà di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con gli autori di quello spettacolo fantastico: "Meravigliosa, come tutte le coreografie della Curva Nord".

