Lazio - Galatasaray, due ex campioni del mondo si riabbracciano - FOTO

L’amichevole tra Lazio e Galatasaray è stata anche l’occasione, per alcuni, di rincontrarsi. Sarri e Hysaj hanno ritrovato Mertens, Radu il suo ex compagno di squadra Muslera. Non sono i soli però, anche Pedro ha avuto il piacere di salutare una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Juan Mata, i due sono connazionali e insieme si sono laureati campioni del mondo nel 2010 con la Spagna. Tra abbracci e sorrisi si sono salutati, il momento è stato immortalato e successivamente condiviso tramite i rispettivi profili social. Questo il messaggio che accompagna lo scatto del biancoceleste: “È un piacere vederti amico. Sei un grande!”.

