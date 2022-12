Lazio - Galatasaray, Zaccagni soddisfatto: il primo "test match" è andato - FOTO

La vittoria nell’amichevole col Galatasaray ha portato entusiasmo e fiducia in casa Lazio. I biancocelesti sono soddisfatti e i loro sorrisi, sfoggiati negli scatti che in questo momento stanno condividendo sui social, ne sono una chiara testimonianza. Un segnale positivo che riscalda e carica l’ambiente in vista della ripresa del campionato. Mattia Zaccagni approva quanto fatto dai suoi compagni e ha voluto esprimere le sue sensazioni positive con un post su Instagram. “Test match” è il messaggio che accompagna lo scatto in cui è ritratto insieme a Luis Alberto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE