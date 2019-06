Lazio, gli auguri della società a Miro Klose - FOTO

Compie 41 anni oggi Miro Klose, campione eterno del calcio mondiale e bomber per 5 stagioni della Lazio. Anche la società, tramite un comunicato sulla propria agenzia ufficiale, ha voluto fare gli auguri all'ex attaccante tedesco: “È arrivato a Roma in punta di piedi nel 2011, e gli sono bastati pochi mesi per entrare di diritto nella storia della Lazio, quando il 16 ottobre 2011 decise il derby della Capitale con freddezza al 93'. Con l'aquila sul petto colleziona 171 presenze e 63 reti, e il 26 maggio 2013 alza la Coppa Italia”.

Tanti auguri di buon compleanno a #Klose!



Miro spegne oggi 4️⃣1️⃣ candeline pic.twitter.com/8NOlVp8ksV — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 9 giugno 2019

LAZIO, ECCO TUTTI GLI SVINCOLATI PIU' INTERESSANTI

MONDIALE FEMMINILE, L'ITALIA VINCE ALL'ESORDIO

TORNA ALLA HOMEPAGE