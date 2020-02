Lazio, i biancocelesti non si piegano: "Testa alta e andiamo avanti" - FOTO

Punto guadagnato o due punti persi, è il dilemma ricorrente che divide l'ambiente Lazio. Il recupero con il Verona, conclusosi senza reti, ha lasciato in qualcuno l'amaro in bocca per ciò che poteva essere e non è stato. Lucas Leiva, però, mette tutti d'accordo attraverso il proprio profilo Instagram, un messaggio preciso: "Testa alta e andiamo avanti, Grazie per il vostro sostegno, forza Lazio". Gli fa coro, sempre attraverso Instagram, Ciro Immobile: "Sempre a testa alta e sempre forza Lazio. Grazie ai nostri tifosi per il sostegno". Poco dopo, sono arrivate le parole di Patric: "E' lunga e dura, non c'è tempo da perdere. Bravi tutti, grazie per il sostegno. Forza Lazio carica". Chiude, almeno per il momento, questa speciale rassegna Strakosha: "Bellissima atmosfera, peccato non aver vinto".

Pubblicato il 6/02 alle 8.54