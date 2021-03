Lazio, il messaggio di Strakosha: “Avete reso speciale questa giornata” - FOTO

Un giorno speciale per Thomas Strakosha che, proprio oggi, spegne 26 candeline. Il portiere albanese ha ricevuto tantissimi auguri dai compagni di squadra e da ex calciatori della Lazio. Il numero 1 di Inzaghi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ringrazia in modo particolare la sua famiglia: "Voglio ringraziare tutti per gli auguri. Apprezzo davvero ognuno di voi. Voglio ringraziare la mia famiglia dal profondo del cuore perché hanno reso la mia giornata così speciale, piena di felicità, sorprese e sorrisi. Sono per sempre grato per tutto questo amore incondizionato che mi state dando".