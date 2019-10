Lazio, Immobile ingaggia di nuovo Lazzari: "Il mio autista!" - FOTO

Il campionato è di nuovo alle porte, la Lazio dovrà affrontare la temibile Atalanta. Per farlo ci sarà bisogno del gruppo, della squadra che Inzaghi sta cercando di cementare anche a livello umano. Regna l'armonia tra i biancocelesti, e con il tempo si sono create delle coppie tutte particolari. Come quella costituita da Immobile e Lazzari. Il bomber vuole far valere la sua anzianità all'interno del club, così costringe l'ex Spal a fare...l'autista! Proprio così, già in precedenza Ciro aveva pubblicato, tra una risata e l'altra, il video in cui immortalava il compagno intento a cercare la strada di casa Immobile per le vie di Roma. Ora, al ritorno dalla nazionale, l'attaccante partenopeo ha di nuovo ingaggiato il suo autista personale. Nel video postato su Instagram dal bomber, Lazzari è concentratto alla guida, mentre l'altro sottolinea: "Di nuovo con il mio autista!". Risate e mani tra i capelli per il neo acquisto della Lazio, che potrà però approfittare dei passaggi a Immobile per studiare bene le strade della Capitale.

LAZIO, SENTENZA UEFA

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE