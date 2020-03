Lazio, Immobile lavora duro: "Allenamento domenicale finito" - FT

Il campionato si è fermato e, di conseguenza, anche gli allenamenti delle squadre italiane nei rispettivi centri sportivi. I giocatori sono chiamati a continuare nelle proprie case la preparazione per farsi trovare pronti per il momento in cui, come auspicabile, si tornerà sul rettangolo di gioco. Anche in casa Lazio, i ragazzi di Simone Inzaghi stanno svolgendo alcuni esercizi quotidiani, seguendo le schede fatte dai preparatori. Ciro Immobile non si è riposato neanche di domenica e, dopo aver terminato la seduta pomeridiana d'allenamento, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram. Eccola di seguito:

Pubblicato ieri alle 18:45