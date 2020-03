Calciomercato Lazio, sogno Depay: ecco le condizioni

La Lazio non perde di vista Memphis Depay, attaccante del Lione in scadenza di contratto nel 2021. Il nome dell’olandese ritorna, il ds Igli Tare lo segue dai tempi del Psv Eindhoven. Poi il passaggio al Manchester United e al club francese. Il piano di Tare è chiaro: si tenterebbe il colpo solo se venisse pagata la clausola rescissoria inserita nel contratto di Correa. Una clausola da 80 milioni di euro da pagare però, entro il 31 luglio (stando alle date di mercato attuali). Secondo la rassegna di Radiosei, il Lione ha comunque provato ad offrire il rinnovo a Depay, ma fino ad ora nessuna firma all’orizzonte. L’emergenza coronavirus non aiuta, il club di Aulas va verso il taglio degli stipendi del 50%, sta dando priorità ad altro. Depay, senza rinnovo, potrebbe vedere il valore del suo cartellino, 40 milioni, dimezzarsi. La Lazio segue con attenzione.

