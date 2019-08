Lazio, Immobile passione papà: il messaggio di ringraziamento sui social - FT

Non c'è due senza tre. Dopo Giorgia e Michela, per Ciro Immobile e sua moglie Jessica è arrivata l'ennesima gioia per il terzo figlio, il piccolo Mattia. Giorni frenetici ai quali hanno fatto eco gli innumerevoli messaggi di auguri giunti da famigliari, colleghi, personaggi noti dello spettacolo e soprattutto tifosi, della Lazio e non. Messaggi che senza alcun dubbio hanno fatto piacere a Immobile e consorte, come dimostrato dallo stesso Ciro tramite una stories su Instagram, alla quale l'attaccante biancoceleste ha affidato un messaggio di ringraziamento collettivo a chi ha avuto un pensiero per lui e la sua splendida famiglia: "Grazie a tutti per gli auguri e per l'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni, e per le belle parole che ci avete dedicato", con tanto di cuore azzurro. La felicità, d'altronde, sta anche nelle piccole cose.

