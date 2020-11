Lazio, Immobile pronto a ripartire: "Mai mollare" - FOTO

Dopo la batosta contro l'Udinese, la Lazio deve rialzare la testa e voltare pagina. A volte, la miglior medicina dopo una sconfitta è la partita successiva. I biancocelesti avranno l'occasione per rifarsi subito mercoledì. I ragazzi di Inzaghi voleranno in Germania per far visita al Borussia Dortmund in un match cruciale per l'andamento del girone F di Champions League. Ciro Immobile, uno dei pochi a salvarsi nella gara di ieri, ha suonato la carica con una storia Instagram e due parole abbastanza esplicite che devono essere prese alla lettera da tutto il gruppo: "Mai mollare".

