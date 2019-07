Lazio, Immobile si allena con i ragazzi di Francavilla al Mare - FOTO

Ancora sei giorni e la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore per il consueto ritiro estivo. Nel frattempo, in quel di Francavilla al Mare - dove la famiglia Immobile è solita trascorrere qualche giorno di vacanza - Ciro sfrutta le prime ore del mattino per allenarsi in vista del rientro al lavoro. E sembra aver trovato qualcuno disposto a fargli compagnia. Su Instagram, infatti, l’attaccante biancoceleste ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a degli adolescenti in tenuta da jogging. “In compagnia si lavora meglio”, ha scritto Ciro, “grazie ai ragazzi di Francavilla”.

