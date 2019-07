Lazio, Luis Alberto atteso a Formello: c'è da chiarire la sua posizione...

Prima fantasma, poi campione, poi talento espresso a fasi alterne. Quanta discontinuità verrebbe da dire. Eppure Luis Alberto non si tocca: è un punto fermo nelle idee di Simone Inzaghi che lo ha già chiamato per dirgli che il prossimo anno la Lazio ripartirà dalle sue giocate. Il problema quindi non sorgerebbe neppure. Se non fosse che lo spagnolo durante le ferie non è stato sempre chiarissimo circa il suo destino, e soprattutto non ha sempre dato per scontato che il suo futuro sia biancoceleste: "Ho un contratto con la Lazio. Il mio futuro? Vedremo". In un'intervista ha ammesso di non aver apprezzato le parole di Lotito. Svariate volte ha aperto le porte per un ritorno al Siviglia. Poi però sui social dà appuntamento a Correa e Jony (neo acquisto biancoceleste) in vista del ritiro di Auronzo. Insomma, bisogna fare chiarezza. Anzi, è Luis Alberto che deve chiarire una volta per tutte la sua posizione. Perché la Lazio non lo ha mai messo in vendita, ma se vorrà partire di certo non lo tratterrà con la forza. Tuttavia servirebbe l'offerta giusta. Il Siviglia ha venduto Sarabia al PSG e ha il denaro da investire. Il club biancoceleste ha già alcuni nomi in mente per rimpiazzarlo, qualora volesse andarsene. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a giorni lo spagnolo è atteso a Formello: il raduno sarà l'occasione giusta per un faccia a faccia e per chiarire definitivamente la questione.

