Lazio, Immobile si unisce ai festeggiamenti per Manzini: "80 anni, auguri leggenda" - FT

Giornata speciale per Maurizio Manzini che compie oggi 80 anni. Una leggenda della famiglia laziale, come l'ha definita anche Ciro Immobile che si è unito agli auguri per il Team Manager: "80 anni di cui quasi tutti vissuti con questi colori addosso. Tanti auguri ad una leggenda della Lazio", ha scritto il bomber biancoceleste su Instagram.

Lazio, Manzini: "80 anni traguardo importante. Ho Gascoigne nel cuore"

FORMELLO - Lazio, Escalante in gruppo. Muriqi rischio stiramento

TORNA ALLA HOME PAGE