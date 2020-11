Lazio, Manzini: "80 anni traguardo importante. Ho Gascoigne nel cuore"

Compie quest'oggi 80 anni Maurizio Manzini, storica bandiera della Lazio. Il team manager biancoceleste è stato intercettato per l'occasione dai microfoni di Radiosei: "80 anni sono un traguardo importante, la maggior parte di Lazio. Io sono grato perchè ho potuto contare sulle cose che ho sempre avuto a cuore. Quindi la salute, visto che sono arrivato a quest'età abbastanza bene, poi lo sport, che è diventato il mio lavoro. Quando si riesce a fare della propria passione il proprio lavoro, non può chiedere nient'altro alla vita. In ultimo, non per importanza, l'amicizia. L'amico è un dono della vita, averne è una fortuna".

I GIOCATORI - "Ho conosciuto tanti giocatori ma li ricordo tutti con lo stesso affetto. Tutti sono stati importanti, tutti mi hanno dato qualcosa, che sia un momento di gioia, un sorriso o altro. Questo è uno degli aspetti che mi fa definire la mia vita molto fortunata. Sono orgoglioso di essere parte di questo grandissimo club e della sua storia. Centinaia di calciatori mi sono rimasti nel cuore. Quello che però ha un posto speciale è Gascoigne. Per me era come un figlio e così l'ho sempre trattato".