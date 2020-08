Lazio, l'ironia di Acerbi: "Ho trovato la mia professione" - VIDEO

Con Francesco Acerbi non ci si annoia mai. Quando c'è l'allenamento è sempre in testa al gruppo a tirare i compagni, e una volta fuori dal campo è subito pronto a scherzare. Un vero e proprio leader. L'ultimo trovata del Leone in un video su Instagram: sulla porta dell'hotel che ospita la Lazio ha preso il termoscanner e ha iniziato a controllare la temperatura di coloro che stavano entrando. Il commento a corredo: "Finalmente ho trovato la mia professione". Risate e divertimento, Acerbi è on fire.

