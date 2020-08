Lazio, la moglie di Reina si ambienta a Roma: la foto al centro sportivo di Formello - FT

Da quando ha raggiunto i suoi nuovi compagni ad Auronzo (ieri), Pepe Reina ha subito dimostrato di non avere problemi ad ambientarsi in gruppo. Anche la moglie dello spagnolo, Yolanda Ruiz, sta prendendo confidenza con Roma, città che ospiterà lei e il marito per i prossimi 2 anni. Tramite il proprio profilo Instagram, l'ex pallavolista ha pubblicato una foto presso il centro sportivo di Formello dove la Lazio si allena regolarmente.

