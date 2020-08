Lazio, Reina: "Ho scelto un progetto ambizioso. Onorerò la maglia in tutte le partite"

Pepe Reina ha raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro ad Auronzo. La Lazio ha scelto lui come vice Strakosha. Queste le sue prime parole da calciatore biancocelste ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ho deciso di venire qui perché c'è un progetto che vuole continuare a crescere e vincere trofei importanti. Sono arrivato con umiltà per dare una mano alla squadra".

GRUPPO UNITO - "È un gruppo che lavora da tanto insieme e ha degli automatismi importanti. Bisogna avere coesione all'interno del gruppo e senza dubbio sarà così per tutta la stagione".

OBIETTIVI - "Bisogna essere pronti per tutto. Abbiamo voglia di far bene in tutte le competizioni. La coesione e l’esperienza saranno importantissime. Faremo del nostro meglio e onereremo la maglia in tutte le partite".

Pubblicato il 27/08 alle 17.21