Lazio, la Serie A rende omaggio al goleador biancoceleste - FOTO

Ciro Immobile è implacabile. Quella di stasera è stata la dodicesima rete in 14 presenze stagionali, la settima in campionato. Il bomber biancoceleste ha ripreso a volare ad ali spiegate dopo lo stop forzato e trascina la Lazio verso i prossimi traguardi. La grandezza del numero 17 è innegabile, tant'è che anche il profilo Instagram della Serie A non si può esimere dal celebrare il goleador laziale. King Ciro viaggia spedito verso il record di Piola con la maglia della Lazio e a breve potrebbe diventare il giocatore più prolifico suoerando l'icona del calcio italiano.