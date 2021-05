Lazio, Luiz Felipe saluta Simone Inzaghi: "Grazie di tutto" - FOTO

Luiz Felipe è alla Lazio dall'estate del 2017 e in panchina c'era già Simone Inzaghi. Il difensore brasiliano deve tutto al tecnico piacentino: la sua esplosione nasce dalla fiducia che Simone ha riposto in lui nonostante ci sia stato qualche infortunio di troppo che avrebbe fatto vacillare qualsiasi altro mister. Dal prossimo anno i due non saranno più nella stessa squadra e il giocatore ha deciso di salutarlo attraverso un post su Instagram. Qualche foto a ricordare i momenti più belli e la frase d'accompagnamento: "Grazie di tutto mister". Un pensiero apparentemente semplice ma carico di significati.