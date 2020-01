Lazio, Milinkovic il filosofo: “Solo due cose sono certe nella vita...” - FOTO

Milinkocrazia. Neologismo, nuova filosofia di pensiero. Dominanza nel DNA. Vittoria, strapotere fisico. Semplicemente Sergej Milinkovic-Savic, idolo col 21 sulle spalle. Da brividi a vederlo con la maglia per i 120 anni della Lazio. Ricordando quella vestita dai grandi, grandissimi, della banda di Eriksson. Oggi superato dal suo allievo Simone: Inzaghi ne ha vinte 10 consecutive in Serie A, come lui nessuno nella storia della società. E allora Milinkovic diffonde il verbo su Instagram: “Due cose sono certe nella vita: la morte e che la Lazio non molla mai. Dieci vittorie consecutive”, amen.