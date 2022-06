Lazio, Milinkovic incendia la Serbia: "Nel mio habitat naturale" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Nessuno riesce a spiegarsi come ma Sergej Milinkovic-Savic è un vero gioiello a centrocampo. La mezzala della Lazio oltre a chiudere la stagione in doppia cifra di assist e marcature si è reso indispensabile anche per la sua Nazionale. Sergej infatti nei gironi di Nations League è andato anche a segno con il solito gol di testa realizzato contro la Slovenia. La stampa serba lo ha celebrato come un vero e proprio genio del calcio: "Quest'uomo è un genio. Può fare qualsiasi cosa". Il Sergente però a qualche giorno di distanza non si è voluto fermare alla pagella e ha preferito mostrare sul proprio account Instagram la sua supremazia con giocate pazzesche realizzate con la maglia della Nazionale. A fine articolo è riportata la clip di Milinkovic-Savic: la magia è sorprendente e i tifosi non aspettano altro che rivederlo in campo con la sua Lazio.