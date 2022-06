Lazio, la stampa serba esalta Milinkovic: "Un genio che sa fare tutto"

Tutti pazzi per Milinkovic, non solo in Italia ma anche in patria. La stagione strepitosa del Sergente continua e viene impreziosita ogni giorno che passa. Il gol messo a segno ieri in Nations League contro la Slovenia è l'ennesima ciliegina aggiunta sulla torta dal centrocampista con il 21 sulle spalle. Oltre alla Lazio, adesso anche la Serbia si gode il suo gioiello a centrocampo che illumina in campo con gol, assist e giocate di altissimo livello. Dopo la vittoria di ieri, la stampa serba ha elogiato Milinkovic per la super prestazione condita con il gol del momentaneo 2-1 di testa su calcio d'angolo. Questo ciò che scrive MaxBetSport sul calciatore di proprietà biancoceleste eletto uomo partita: "Quest'uomo è un genio. Può fare qualsiasi cosa. Il tecnico lo ha provato sulla trequarti al posto di Tadic, ma nel primo tempo non sono arrivati molti palloni. In lui c'era però la voglia di far bene. Il suo tiro al 24' è stato respinto da Oblak, ma al 56' il portiere sloveno non ha potuto fare nulla. Voto: 8".