Lazio, Muriqi carica i compagni di Nazionale: "Il mio cuore sarà con voi"- FT

Vedat Muriqi non è partito per gli impegni in Nazionale.Il neo acquisto della Lazio rimarrà a Roma per smaltire al meglio l'infortunio rimediato lo scorso 25 agosto quando vestiva ancora la maglia del Fenerbahce. L'attaccante ha già iniziato gli allenamenti con il gruppo a Formello e salterà gli impegni del Kosovo nelle qualificazioni ad Euro 2021 e in Nations League. Questa sera, il Kosovo farà visita alla Macedonia nella gara valida per la qualificazione agli Europei. Muriqi ha deciso di lasciare un bel messaggio su Instagram ai propri compagni in vista dei prossimi match: "Buona fortuna ragazzi. Io e tutto il Kosovo abbiamo i nostri cuori con voi".

