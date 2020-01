Lazio - Napoli, la gioia delle ladies: “V” per vittoria - FOTO

Lazio - Napoli, spettacolo sul campo e sugli spalti. Quello che più ha sbalordito le ladies biancocelesti. Sbalordito ed emozionato, come nel caso di Gaia Lucariello. Tra i personaggi più importanti della storia della Lazio proiettati sul maxi-schermo, non poteva mancare suo marito: Simone Inzaghi. L'uomo dei primati infranti, laziale tra i laziali: “Scenografia da record”, scrive Gaia. Mentre la dolce metà di Caicedo, Marìa Garcìa, si limita a filmare estasiata lo spettacolo della Nord. Un'altra prestazione importante per Danilo Cataldi, entrato dalla panchina ma come sempre prezioso. L'orgoglio di sua moglie Elisa e del piccolo Tommaso: “Bravo papà”. Bravo anche Ciro Immobile. Autore del gol decisivo, celebrato da sua moglie Jessica che posa con sullo sfondo l'Olimpico a fine partita. Con le mani fa il segno della “V”: come vittoria, come venti. I gol in campionato del bomber di Inzaghi. Lazio - Napoli, un'altra serata da incorniciare anche per le ladies del mondo biancoceleste.

