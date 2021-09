Lazio, Pancaro ricorda la Supercoppa del 2000: il post sui social – FOTO

Ventuno anni fa, precisamente l’8 settembre la Lazio guidata da Eriksson si impose per 4 a 3 sull’Inter di Marcello Lippi, aggiudicandosi la seconda Supercoppa Italiana. Una giornata memorabile per i tifosi e per i giocatori stessi. È così per Giuseppe Pancaro che visse da protagonista quella serata e con un post sulla suo profilo Instagram ha deciso di ricordarla: “8/09/2000 Supercoppa italiana” la didascalia che accompagna la foto della maglia di quella giornata.

