Gianni Di Marzio: "Milan - Lazio? Io punto su Sarri"

Milan - Lazio si giocherà questa domenica alle ore 18:00 a San Siro. Sarà un banco di prova per il tecnico Sarri e tutta la rosa biancoceleste. A esprimere le sue sensazioni in merito al match valido per la terza giornata di Serie A è Gianni Di Marzio intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Tra Napoli - Juventus e Milan - Lazio, quali squadre vedo favorite? Punto sul Napoli, perché credo che Osimhen insieme a Insigne e Politano possono far male. E poi punto su Sarri".

