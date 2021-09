Eintracht Francoforte, Kostic: "Alcune persone mi devono delle scuse" - FOTO

Filip Kostic e la Lazio, una storia d'amore che non potrà realizzarsi, almeno per il momento. Si erano promessi amore ma l'Eintracht Francorte non ha ceduto alle lusinghe dei biancocelesti. Il club tedesco qualche giorno fa ha rivelato un retroscena della trattativa, mai andata in porto. L'esterno infuriato dall'esito dell'operazione aveva disertato l'allenamento e saltata la partita di campionato contro il Bielefeld. Pace fatta, Kostic non è finito fuori rosa ma sembrerebbe non digerire qualcosa. Il giocatore serbo infatti ha pubblicato un messaggio verso i suoi tifosi e la società su Instagram. Ecco cosa recita il post: "Amo l'Eintracht Francoforte e sono grato per tutto quello che ho qui. Non ero mentalmente pronto per esibirmi contro Bielefeld. Non era uno sciopero! Vorrei scusarmi sinceramente con i tifosi che sono stati male informati e anche ringraziare i membri della mia squadra per il loro supporto. Alcune persone mi devono delle scuse, ma non abbiamo tempo per affrontarlo perché abbiamo una stagione difficile davanti a noi. Rimango forte mentalmente e continuerò a lottare per il club perché la squadra ha bisogno di me. Eintracht Francoforte prima di tutto!".