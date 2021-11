Lazio, Pedro tra i calciatori più preziosi secondo Transfermarkt - FOTO

Non solo per la Lazio, Pedro è prezioso ovunque. Transfermarkt ha stilato la Top 11 dei calciatori più costosi nati nell'anno 1987. A colorare l'attacco non poteva mancare l'esterno della Lazio, infatti insieme a Candreva e Mertens è stato schierato in questa speciale classifica con il valore di ben 5 milioni di euro. Da quando è arrivato in biancoceleste, Pedro si è sempre distinto per le sue qualità messe in campo finora rifilando persino tre gol consecutivi in campionato con l'aquila sul petto. Al comando della classifica c'è Leonardo Bonucci della Juventus per il valore di mercato pari a 8 milioni. Di seguito la formazione completa.

Top 11 per anno di nascita: oggi è il giorno dei classe 1987. pic.twitter.com/xt0iKD65eo — Transfermarkt.it (@TMit_news) November 20, 2021