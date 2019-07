Lazio, per Lulic è 26 maggio anche in piena estate - FOTO

NOTIZIE SS LAZIO - Una sera d'estate come le altre, se non fosse per un piccolo particolare, ma si sa i particolari fanno la differenza. Senad Lulic sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna con la famiglia prima di tornare a Formello per mettersi a disposizione di Inzaghi. Un'altra lunga e dura annata attende il bosniaco che è pronto ad affrontare la nona stagione con l'aquila sul petto. Il capitano biancoceleste è stato immortalato dalla moglie Sandra seduto in un famoso resort dell'isola sarda. Ad attirare l'attenzione è il numero del tavolo, quel 71 tanto caro ai sostenitori capitolini. Il 71 indica il minuto in cui Senad Lulic ha realizzato la rete che ha permesso alla Lazio di vincere la finale di Coppa Italia ai danni della Roma nella storica finale del 26 maggio del 2013. Lady Lulic ha accompagnato il boomerang su Instagram con la frase: "Il tavolo giusto". Una partita magica che ancora oggi, a distanza di sei anni, fa ancora parlare, sorridere ed esultare il popolo laziale e i protagonisti.

