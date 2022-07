Lazio, Romagnoli a Formello: l'incontro con l'altro numero 13 - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giornata impegnativa per Alessio Romagnoli. Dopo le visite mediche in Paideia di questa mattina, seguite dai test fisici tenuti all'Isokinetic, il difensore si è recato a Formello per firmare il contratto e ufficializzare il suo passaggio alla Lazio. Nel quartier generale biancoceleste ha avuto modo di conoscere qualche altro tesserato che però al momento non rientra nei piani tecnici, tra cui Nicolò Armini. Il ragazzo è rientrato dal prestito con il Piacenza ed è in attesa di conoscere il suo futuro. Nicolò e Alessio hanno tante cose in comune: il ruolo, entrambi difensori, la passione per la Lazio e l'idolo, Alessandro Nesta, da cui entrambi hanno "preso in prestito" il numero di maglia. Su Instagram Armini ha pubblicato una foto con il nuovo arrivato aggiungendo cuori biancocelesti e il numero 13.