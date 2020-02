Lazio - Spal, Patric segue da casa: "Forza ragazzi!" - FOTO

La Lazio è in campo per dare battaglia alla Spal, partita importante per continuare a coltivare i sogni di un campionato finora straordinario. Il pubblico si stringe intorno ai biancocelesti, così come i compagni di squadra che non sono potuti essere presenti sul rettangolo verde. Patric, costretto a casa da un attacco influenzale, segue la partita. Immancabile la maglietta ufficiale posta davanti alla tv come portafortuna. E ovviamente sul post campeggia la scritta: "Forza Lazio!".

