Lazio - Spezia, Gila festeggia e con fierezza ribadisce un concetto - FOTO

Grande vittoria e prestazione della Lazio contro lo Spezia. I biancocelesti sono tornati più carichi che mai da questa sosta, il poker calato oggi all’Olimpico ne è la prova. Prima Zaccagni, poi Romagnoli e infine Milinkovic hanno fatto esplodere i 41.000 cuori che hanno colorato lo stadio. Esultano le aquile, lo fa Mario Gila anche sui social. Il difensore è subentrato a Patric all’inizio del secondo tempo, dando il suo contributo a mantenere la porta inviolata. Qualche scatto che lo ritrae in campo, accompagnato da una frase scritta in stampato maiuscolo per sottolineare il concetto e ribadire l’orgoglio: “LA PRIMA SQUADRA DELLA CAPITALE”.

